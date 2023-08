Dai residenti di San Salvatore un grazie a chi interviene per bloccare gli incendi

Salve Foggia Today. Sono una residente della frazione montagna San Salvatore nei pressi di Manfredonia. Con quello di oggi, siamo al sesto incendio in poco più di un mese. Ettari di terreni coltivati e di boscaglia sono andati in fumo. Siamo stanchi e in costante attenzione ogni giorno. Ma permetteteci di ringraziare, prima che le forze dell'ordine, tutti gli uomini e i ragazzi della zona, perlopiù allevatori, che prontamente ogni volta intervengono con delle manovre cercando di bloccare le fiamme e di evitare gravi danni. È da un mese ormai che i loro polmoni respirano solo fumo. Attendiamo risposte e nel frattempo non ci resta che continuare a vigilare.