A Manfredonia fototrappole per i furbetti dei rifiuti, ma per il PD il servizio non funziona

A Manfredonia i rifiuti abbandonati senza controllo soprattutto (ma non solo) in periferia sono un problema. Ce ne sono di ‘furbetti’ e vanno stanati. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di ricorrere alle cosiddette fototrappole per rilevare i comportamenti illeciti e, di conseguenza, punire gli artefici.

Con l’ausilio del settore Urbanistico e della Polizia Municipale sono stati localizzati i luoghi in cui il fenomeno è più diffuso e istallate le fototrappole (servizio costato circa 38mila euro), oltre che individuate – tra gli agenti della Polizia Locale – gli uomini che hanno il compito di visionare le immagini ed emettere gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Tuttavia con una nota, da Palazzo di Città il capogruppo del PD Massimo Ciuffreda fa sapere che le cose sembrano non funzionare più.

“Personalmente ho fatto un sopraluogo su una delle postazioni, che sono dovutamente segnalate – scrive – e vi ho trovato un mobilio intero abbandonato. Per questo ho interrogato il sindaco per conoscere un report dei risultati ottenuti dalle immagini acquisite e soprattutto per verificare che il servizio fosse ancora funzionante considerati i post pubblicati dall’amministrazione dove tra l’altro si evidenziano ulteriori costi di raccolta, circa 6000 euro, e ovviamente di smaltimento rifiuti degli stessi”.