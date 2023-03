Affonda imbarcazione a Manfredonia, scatta il recupero collettivo: "Qui le cose si fanno e basta"

"A Manfredonia le cose si fanno e basta". Così i pescatori del posto rivendicano il loro intervento per riportare in porto e successivamente a galla un peschereccio affondato nel Golfo sipontino. Le operazioni di recupero, come documentato dalla pagina 'Pescatori a Tavola' e dalle immagini di Gabbiano Mamfredi. sono andate avanti per tutta la giornata di ieri, fino a notte fonda.

Il soccorso collettivo è scattato dopo "un triste naufragio che ha colpito una piccola imbarcazione di pescatori professionisti", si legge. "Sappiamo anche che c'è stata molta difficoltà, ma la sapienza e l'audacia dei pescatori di Manfredonia ha premiato, perché sono riusciti a riportare nel proprio porto il peschereccio appartenente al loro compartimento marittimo. Ci congratuliamo con questi grandi uomini di mare per tutto l'operato che stanno svolgendo a favore dei sfortunati colleghi", conclude la nota.