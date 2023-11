Questore sospende licenza di un bar: era frequentato da pregiudicati e persone di elevata pericolosità sociale

Nel corso del mese di novembre, la Questura di Foggia, anche con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, ha dato corso ad una serie di controlli in materia di Polizia Amministrativa che hanno riguardato diversi settori sottoposti a licenza o autorizzazione, finalizzati alla verifica del rispetto delle normative di settore.

A seguito di tali servizi, con decreto del Questore di Foggia, è stata disposta la sospensione per dieci giorni della licenza di un bar di Manfredonia perché, a seguito di ripetuti controlli effettuati dal Commissariato di pubblica sicurezza del comune sipontino, il locale è risultato abitualmente frequentato da persone pregiudicate e di elevata pericolosità sociale, specialmente con a carico reati in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Alcuni avventori sono anche risultati destinatari di misure di prevenzione quali la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’avviso orale del Questore. Inoltre, alcuni dei pregiudicati controllati all’interno del locale sono risultati presenti in più di un’occasione, circostanza che lascia desumere che si trattasse di clienti non occasionali.

La sospensione dell’autorizzazione comminata dal Questore viene adottata sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, una norma che mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica che, nel caso di specie, va ad incidere in un particolare contesto territoriale dove, a causa dei recenti episodi criminosi, si è creato notevole allarme sociale.

Oltre che nel caso di frequentazioni controindicate, tale provvedimento può essere emesso anche quando nel pubblico esercizio si verificano disordini o episodi di violenza. Nei casi più gravi o quando vi è reiterazione delle medesime condotte, può essere proposta al Sindaco, per il tramite del Prefetto, la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali. Dall’inizio dell’anno sono in totale quattordici i provvedimenti di sospensione adottati dal Questore di Foggia in tutta la provincia e nove quelli di revoca definitiva delle licenze, emessi su sua proposta. Questi dati testimoniano l’impegno profuso dalla Polizia di Stato nell’attività di prevenzione dei reati e nel contrasto dell’infiltrazione delle attività economiche da parte della criminalità.