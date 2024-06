Misure antimafia nel Foggiano: "interdetta" impresa di Manfredonia, due misure di prevenzione a Orta Nova

Prosegue l'impegno della Prefettura di Foggia nelle attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia del territorio.

Nei giorni scorsi il prefetto Maurizio Valiante ha adottato una misura interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa di Manfredonia operante nel commercio su aree pubbliche, a cui si aggiungono due misure di prevenzione collaborativa emesse nei confronti di altrettante imprese con sede in Orta Nova, operanti nel settore edilizio, a carico delle quali sono emersi elementi che depongono per il pericolo di agevolazione occasionale degli interessi malavitosi.

Questo ulteriore strumento di prevenzione - previsto dall 'art. 94 bis del codice antimafia e introdotto dal Decreto Legge n. 152 del 2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - consente di modulare l'afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all'effettivo grado di compromissione dell'impresa rispetto al contesto criminale.

Nel territorio di Orta Nova, il cui Consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose il 18 luglio 2023, salgono, quindi, a tre i provvedimenti amministrativi antimafia adottati negli scorsi mesi che hanno interessato il settore edilizio.

"Le recenti operazioni di polizia dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari confermano il forte interesse della criminalità organizzata per il settore dell'edilizia", ha osservato il prefetto Valiante, sottolineando l'importanza strategica della prevenzione antimafia, e l'attenzione massima verso tutti i poli nevralgici del territorio, dal capoluogo dauno alle aree del basso e dell'alto Tavoliere e del Gargano, al fine di preservare il tessuto economico dai tentativi di infiltrazione mafiosa, su cui la Prefettura è quotidianamente impegnata.