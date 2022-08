Danneggiata la passerella per portare i disabili al mare. L'ira di Rotice: "Imbecilli e vigliacchi"

Risveglio amaro a Siponto, dove nella notte è stata vandalizzata la passeralla per accompagnare i disabili in spiaggia, fino alla riva. "Stavolta si è toccato davvero il fondo", sbotta il sindaco, Gianni Rotice. "Nessuna giustificazione è ammissibile rispetto a questo vergognoso atto compiuto da imbecilli e vigliacchi. Sono immagini che fanno male, tanto".

"Usare pezzi di passerella per disabili sulla spiaggia di Siponto per una serata d’estate e di divertimento con faló è un atto delinquenziale vero e proprio, altro che ragazzata. Come Amministrazione lottiamo ogni giorno per l’affermazione dei diritti dei più fragili e l’installazione di queste pedane con la fruizione gratuita di sedie Job rappresentava un bel segno di civiltà ed inclusione sociale per Manfredonia", aggiunge il primo cittadino.

"Invitiamo chiunque abbia visto qualcosa a denunciare. Con il sistema di videosorveglianza, oltre ad individuare i responsabili addebitando loro i costi di ripristino, agiremo nei loro confronti nelle sedi più opportune per rendere giustizia e civiltà ai cittadini più fragili ed indifesi che chiedono solamente di poter godere degli stessi diritti ed opportunità degli altri. Manfredonia non si ferma, anche questo è impegno per l’affermazione della legalità", conclude.