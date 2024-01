Blitz antidroga su Manfredonia: arresti e sequestri, indagato ex assessore e consigliere comunale

Blitz antidroga a Manfredonia, dove i finanzieri della Compagnia sipontina - in collaborazione con in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia e i Gruppi di Lodi e Verona - stanno eseguendo provvedimenti cautelari e perquisizioni per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nell'agro sipontino. In campo anche unità cinofile e di un elicottero della Sezione Aerea di Bari.

Le attività investigative, dirette dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno ad oggetto la movimentazione di ingenti quantitativi di droga con il nord Italia e le attività di spaccio, prevalentemente nei lidi balneari durante la stagione estiva.

Indagato per favoreggiamento anche un ex assessore e consigliere del Comune di Manfredonia. Ulteriori dettagli ed immagini saranno diffusi nel corso della mattinata. Le attività sono in corso in queste ore; sequestrate 43 kg di hashish. Seguono aggiornamenti.