Disordini al 'Miramare': scontri tra tifosi di Manfredonia e Barletta

Scontri tra tifoserie questo pomeriggio a Manfredonia. I fatti si sono verificati poco prima della sfida valida per il campionato di Eccellenza tra i sipontini e il Barletta (terminata 2-1 per i padroni di casa, ndr), quando i supporter delle due fazioni sono entrati in contatto nei pressi dello stadio 'Miramare'.

Non si conoscono le dinamiche. Dalle prime informazioni alcuni tifosi ospiti sarebbero rimasti feriti.

