Pescatori accusati di "rubare" acqua pubblica, difesa smonta l'accusa: tutti assolti

Nel transitare sulle banchine del porto di Manfredonia, mentre la flotta peschereccia era intenta ad approntare gli ultimi preparativi prima di salpare per la settimana lavorativa, i carabinieri della Sezione Navale avevano notato alcuni tubi collegare i tombini dell’acqua del mercato ittico ad una imbarcazione.

Da qui i militari hanno sviluppato l’ipotesi accusatoria: “furto di acqua, aggravato perché su bene esposto per necessità e destinazione a pubblica fede e destinato a pubblico servizio ed utilità”. Anzi per i militari operanti non era solo tale nave da pesca a commettere tale illecito bensì la quasi totalità delle imbarcazioni presenti.

I difensori degli imputati, gli avvocati Pierpaolo Fischetti e Michele Guerra, hanno invece dimostrato il contrario, ottenendo una assoluzione piena e fatto emergere la reale situazione in cui opera la Marineria di Manfredonia: l’assenza cronica di servizi per gli equipaggi e la storica incapacità ad approntare forniture essenziali per svolgere l’attività di pesca.

“Nessun accertamento, neppure il più elementare, è stato svolto dalla polizia giudiziaria volto a comprendere se era davvero in atto l’erogazione ipotizzata e chi effettivamente pagasse la fornitura per le imbarcazioni presenti", spiegano i legali. "Nè è stato accertato se determinate barche per le loro capacità e ampiezza fossero state in grado di poter quantomeno prevedere una distribuzione idonea a produrre ghiaccio. Addirittura, in questo infelice episodio giudiziale, è stato implicato un soggetto che (fatto noto perché i carabinieri avevano parlato con la figlia) neppure era in città perchè lontano ad accudire la moglie gravemente malata”.