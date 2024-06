Stava smontando auto rubata, anonimo chiama la polizia: l'irruzione nel capannone e l'arresto

Sorpreso mentre è al lavoro su un'auto, rubata appena 24 ore prima, in attesa di essere smembrata delle sue componenti. Ma l'irruzione della polizia, in un capannone alla periferia di Manfredonia, ha mandato all'aria i piani di un 20enne posto, arrestato per ricettazione.

Tutto è partito da una segnalazione anonima giunta al numero unico di emergenza. Immediato l'intervento di una 'Volante' del Commissariato sipontino, che ha permesso agli agenti di bloccare il giovane - che aveva tentato la fuga - e di recuperare il mezzo rubato, che è stato restituito al legittimo proprietario.

Il soggetto, dunque, è stato portato in Commissariato e dopo le formalità di rito è stato dichiarato in stato di arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, dopo l’udienza di convalida, ne ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.