A fuoco stabilimento balneare in località 'Scalo dei Saraceni'

Incendio all'alba in località Scalo dei Saraceni, lungo la riviera sud di Manfredonia. Intorno alle 5 del mattino, un rogo ha interessato lo stabilimento balneare 'Playa del sol', situato all'interno del villaggio turistico. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento sipontino con il supporto di un'autobotte da Foggia. Ancora da quantificare i danni: in queste ore è, infatti, in corso la bonifica del sito da parte degli uomini del 115. L'accaduto è all'attenzione degli uomini del commissariato di Manfredonia, che hanno avviato le indagini. Non si esclude, al momento, la natura dolosa del rogo.