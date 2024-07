Cane ha un'emorragia, ma non ci sono veterinari a disposizione: "Ho percorso 350 km per curarlo"

Salve Foggiatoday, vorrei rendervi partecipi di tutto quello che ho passato nel pomeriggio, serata e tarda serata del 29 giugno per la mia cagnolona, che è affetta da una grave patologia.

Mi trovavo a Vieste e nel primo pomeriggio, durante la passeggiata pomeridiana, la mia pelosona ha avuto una improvvisa e importante emorragia. Ho provato a contattare veterinari a Vieste e a Foggia, ma tutti erano presi da impegni.

Alla fine sono stato costretto a raggiungere in prima serata Trani dove è presente, con un moto di grande civiltà, un ospedale veterinario h24. Qui sono intervenuti fino a notte per porre rimedio temporaneo alla sofferenza del mio cane. Capisco i diritti di tutti ma non comprendo come una professione sanitaria, tra l’altro ben retribuita, non debba contemplare nella nostra derelitta provincia una sorta di organizzazione con turnazione di veterinari a disposizione per le urgenze anche nei festivi o negli impegni pallonari.

Ribadisco, è un segno di civiltà che purtroppo noi non abbiamo, mentre altrove esiste. Quasi tutte le famiglie oggi hanno un animale da compagnia che possono avere un problema serio anche nei giorni festivi. Io ieri per dare un soccorso al mio cane ho dovuto percorrere oltre 350 km.