Sessantuno comuni senza una clinica veterinaria. Il dott. Iannacci: "Unica soluzione è che la apra un privato"

Foggia e provincia pagano, da tempo, le conseguenze derivanti dalla mancanza di una guardia medica o clinica veterinaria sul territorio. Un’assenza che si ripercuote tanto sull’utenza quanto sulla professione generale.

Alternative al problema sono state pure testate negli anni (numeri verdi, tentativi di reperibilità integrate), ma si è trattato di soluzioni-tampone che hanno raccolto scarsi risultati naufragando in breve tempo. Quale potrebbe essere, quindi, la strada per creare tale servizio in Capitanata? L’investimento - importante e definitivo - di un privato. Ne è convinto il dottor Antonio Iannacci, presidente dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Foggia.

“Senza girarci troppo attorno. Al momento, l’unica strada a mio avviso concretamente perseguibile sarebbe quella dell’investimento di un privato: un grosso imprenditore, una società o una multinazionale (così come sta avvenendo a Milano) disposta ad investire in questo territorio aprendo una clinica veterinaria aperta H24 per rispondere ad ogni tipo di richiesta o emergenza”.

In attesa dell’arrivo di un “benefattore”, si continua a navigare a vista. O a fare riferimento alle cliniche presenti nel Barese o nella Bat. La più gettonata, anche per questioni chilometriche, sembra essere quella presente a Trani. L’unica realtà che che potrebbe competere con l'eventuale privato (la Legge Regionale impone determinati standard per l'apertura di ambulatori e cliniche veterinarie) sarebbe la Asl, ma tale obiettivo non sembra oggi contemplato nella lista degli investimenti dell'azienda per il territorio.

La mancanza di un servizio continuativo e di emergenza si fa sentire con maggiore intensità nel periodo estivo, quando diversi comuni della provincia accolgono turisti e amici a quattro zampe.

Sul punto, il presidente Iannacci chiarisce, qualora ve ne fosse bisogno, l’organizzazione del servizio offerto da veterinari pubblici e veterinari privati. “I veterinari pubblici, che afferiscono all’Asl, sono tenuti a garantire la sicurezza alimentare e la sanità degli animali e dell’uomo (la cosiddetta One Health) con la presenza h24 di un veterinario. Ma per quanto riguarda i liberi professionisti c’è autonomia di gestione”, precisa. Ovvero, i veterinari libero-professionisti organizzano i propri orari di lavoro secondo scienza e coscienza e opportunità.

Problemi e disguidi, precisa il presidente Iannacci, riguardano soprattutto animali randagi e animali d’affezione di turisti presenti sul territorio. “Per il resto, ogni pet ha un proprio veterinario di riferimento. In caso di assenza, sarà lo stesso professionista ad indicare un sostituto. Un po’ come avviane nelle sostituzioni dei medici di base”, aggiunge. Ma le emergenze restano emergenze. E al momento non vi è un servizio di pronto soccorso a servizio di un città medio-grande come Foggia e di una provincia con 61 comuni.

Oltre ai servizi, a scarseggiare sul territorio sono anche i professionisti. Sono 220, al momento, i veterinari iscritti nell’albo professionale di Foggia, ma di questi solo un percentuale svolge attività sul territorio: “Tanti colleghi, trovano impiego in strutture presenti nelle città in cui hanno studiato e lavorano fuori (molti all’estero) pur restando iscritti al nostro ordine”, precisa.

“Qualora dovesse attivarsi una clinica o un servizio di guardia medica veterinaria (sulla proposta di Europa Verde del 2021, l’Ordine ci aveva messo la faccia), saremo ben disposti a collaborare offrendo le risorse professionali e il coordinamento sul territorio. La nostra mission – ricordiamolo sempre - è salvaguardare questa professione, che è così bella e che risponde ad una deontologia ferrea per la preservare la salute degli animali”.