Calci e pugni all'anziano padre: carabinieri fermano 40enne

Violenza in famiglia, due arresti sono stati effettuati, nei giorni scorsi, dai carabinieri di Serracapriola unitamente ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Severo. Nello specifico, un cittadino bulgaro è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo, rientrato in tarda notte presso la propria abitazione, ha aggredito la compagna con un corpo contundente provocandole un trauma cranico. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto presso il carcere di Lucera.

Il seceondo episodio ha per protagonista un quarantenne originario di San Severo. I militari sono riusciti a bloccarlo mentre era intento a colpire con calci e pugni l'anziano padre, scongiurando conseguenze peggiori. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e condotto presso il carcere di Foggia.