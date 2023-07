Maltrattamenti al Don Uva di Foggia: divieti revocati a un'educatrice indagata per un solo episodio

Il Tribunale della Libertà di Bari ha revocato la misura cautelare del divieto di dimora presso i locali della struttura socio-sanitaria del Don Uva e del divieto di avvicinamento alla pazienta offesa, nei confronti della dipendente 61enne Assunta Santarsiero. Il 27 gennaio furono arrestate trenta persone.

L'istanza presentata dall'avv. Alfredo Collivignarelli - richiesta rigettata il 29 marzo dal Gip del Tribunale di Foggia - si fondava sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascritto all'indagata, in quanto l'operatrice risultava coinvolta nel solo episodio del 12 settembre nei locali dell'istituto ortofrenico, con conseguente insussistenza della abitualità necessario a contestare il reato di maltrattamenti (le immagini video).

In sede di interrogatorio di garanzia, Assunta Santarsiero aveva collaborato con l'autorità giudiziaria. Inoltre, dal 1° luglio al 5 settembre, periodo in cui erano state accertate le violenze nel reparto ortofrenico della struttura di via Lucera, era stata assegnata al reparto Alzheimer.

Riguardo all'unico episodio contestatole, l'educatrice era stata attirata dalle urla di una paziente, che era davanti all'ascensore in attesa di recarsi ai piani inferiori:

"Mò vengol là Granà, ti devo far dimagrire minimo 10 chili! Aspettami un poco...che mo' ti faccio vedere, come ti faccio chiudere quella bocca per sempre! Ti devi stare". Santarsiero le si avvicina e gesticolando con la mani contro il viso della donna le dice: "Hai capito che devi stare zitta? Hai capito che sta bocca te la devi chiudere?".

La conversazione era proseguita fino allo schiaffo sferrato nei confronti della paziente. Nelle carte si legge che "il gesto violento non si rileva chiaramente a causa delle immagini scure, per la presenza di poca luce, ma si percepisce chiaramente per il rumore del colpo assestato e le successiva grida di dolore della paziente appena ricevuto lo schiaffo. Inoltre, la conferma del gesto violento si ha nel successivo scambio di battute tra l'educatrice e le degente dove l'operatrice prima minaccia di colpire e quindi percuote nuovamente la donna".

Per il presidente Giulia Romanazzi ne consegue che la condotta posta in essere da Assunta Santarsiero non è idonea ad integrare il reato ascrittole che, in quanto reato abituale, deve essere costituito da una pluralità di fatti commessi con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali.