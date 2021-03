Ferisce l'ex convivente e danneggia la sua auto con calci e pugni: 48enne arrestato dai carabinieri

In una circostanza, l’uomo, dopo aver tentato invano di convincere la sua ex convivente a riprendere la relazione sentimentale, aveva danneggiato con calci e pugni l’auto guidata dalla donna, per poi colpire anche la stessa, procurandole lesioni giudicate guaribili in 3 giorni