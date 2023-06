Maltrattamenti sugli animali: nel Foggiano 102 procedimenti e 48 indagati

Foggia è, insieme a Bari, la provincia pugliese con il più alto numero di procedimenti (102) registrati presso la Procura per il reato di maltrattamento degli animali. Sono 48, invece, le persone indagate. È il dato (riferito al 2021) riportato da Roberto Bennati, direttore generale della Lav (Lega anti vivisezione) al termine della inaugurazione del primo sportello Lav del Sud Italia dedicato alle denunce e ai maltrattamenti sugli animali. Lo sportello barese offre la possibilità di salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e violenze, in collaborazione con le Istituzioni preposte.

Attraverso un numero di telefono (340.3133368) e un sito web dedicato, potranno essere raccolte segnalazioni che saranno poi gestite in coordinamento con le Forze di Polizia. “Si tratta di uno strumento innovativo, semplice e veloce di segnalazione – spiega Bennati - che permetterà a cittadine e cittadini di essere sempre in contatto con Lav per denunciare casi di violenza e maltrattamento nei confronti di tutti gli animali. Questo di Bari è il primo Sportello che attiviamo nel Sud Italia: sarà un importante presidio di tutela a cui ci auguriamo ne seguiranno altri nei territori vicini”.