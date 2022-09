Bomba d'acqua colpisce Vieste: allagamenti e auto in panne, nove ore di interventi

Chi nella giornata di ieri, durante l'allerta meteo 'arancione' ha rischiato di pagare le conseguenze del maltempo, è stata Vieste. La città del faro e perla del Gargano è stata raggiunta da un forte acquazzone che ha provocato danni, per fortuna non ingenti, e disagi alla popolazione, ai titolari delle attività e dei villaggi turistici e agli automobilisti, in panne per le vie della città.

Numerosi sono stati gli interventi effettuati dai volontari della protezione civile Pegaso intervenuti in diversi punti - dalle 16 all'una di notte - anche nei locali della biblioteca comunale. La bomba d'acqua - oltre mezzo metro - ha provocato allagamenti a garage e scantinati.