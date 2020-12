Vento forte e maltempo sull'Adriatico: sospesi i collegamenti marini Termoli - Isole Tremiti per il terzo giorno consecutivo

Si spera in un miglioramento per ripristinare i collegamenti già da domani. Stop imposto anche agli spostamenti in barcone tra le isole San Domino e San Nicola a causa di una forte risacca nell'arcipelago