Acqua e fango travolgono tutto a San Nicandro: salvati due turisti. "In un'ora caduti 60 mm di pioggia"

Una nuova bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sul territorio di San Nicandro Garganico. In poco più di un'ora sono caduti 60 mm di acqua: "Un record assoluto, molto più intensa di quella del 23 settembre" fa notare il sindaco Matteo Vocale.

Nella piana di Sagri e Sacca Orientale i danni maggiori: i terreni sono completamente allagati, danni ingenti a colture, uliveti e frutteti sferzati da una nuova grandinata. Fango e acqua su molte strade statali, provinciali e comunali. Allagati box, pianterreni, strade e scantinati.

Il Cimitero, al momento è stato chiuso per precauzione insieme a due centrali Enel, presso le quali sono al lavoro gli uomini dei vigili del fuoco con le pompe idrovore. Centinaia di famiglie sono senza corrente. Sulle centrali convergeranno dei gruppi di continuità.

Un'operazione di salvataggio è stata effettuata dai volontari dell'Avers su un'auto con due turisti francesi, travolta dalla furia dell'acqua in località Matilde: evitato il peggio ai malcapitati, messi in salvo dai volontari. "Ho provveduto ad attivare il Centro Operativo Comunale: tutte le funzioni di Protezione Civile Comunale sono sul territorio per rilevare situazioni di pericolo ed iniziare a repertare i danni. Chiederemo il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni subiti in agricoltura e al patrimonio pubblico e privato: è necessario sin da ora che le persone e le aziende danneggiate individuino particelle, superfici, colture, beni, possibilmente con repertorio video-fotografico. Successivamente daremo indicazioni operative su come procedere per le richieste".