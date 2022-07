Capitanata nella morsa del maltempo: violento temporale, forti raffiche di vento e grandine

Previsioni meteo e allerta gialla rispettate. Da un paio di ore la tempesta di pioggia, vento e grandine, ha fatto capolino in provincia di Foggia. Nel giro di pochissimi minuti molti comuni - i primi quelli al confine con il Molise - sono stati raggiunti da un violento acquazzone.

A Marina di Lesina la tormenta ha spinto i bagnanti a lasciare immediatamente i lidi. Il vento, fortissimo, ha rischiato di spazzare via ombrelloni e sdraio dalla spiaggia. Tra i comuni più colpiti ci sono anche San Nicandro Garganico e la fascia costiera di Torre Mileto.

Copiosa la pioggia sta cadendo a Foggia e a Lucera. Si è vista anche la grandine. Nel frattempo il maltempo minaccia San Severo, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. Fino alle 20 resta l'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico per temporali diramata nella giornata di ieri.