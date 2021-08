Il maltempo non molla il Gargano: forti raffiche di vento e temporali da Marina di Lesina a Vieste

Il maltempo continua a imperversare in provincia di Foggia, principalmente sul promontorio del Gargano. Da alcune ore una tempesta di pioggia e forti raffiche di vento si sta abbattendo in alcuni comuni della Montagna del Sole, da Marina di Lesina a Vico del Gargano.

E’ piovuto anche a Foggia e Manfredonia. Il temporale non ha risparmiato Mattinata e Monte Sant’Angelo, meno che mai Carpino, Cagnano Varano, soprattutto San Nicandro Garganico dove ci sarebbero già delle zone completamente allagate, Apricena e le località di mare San Menaio e Lido del Sole.

Ancora nuvoloso quando stiamo scrivendo a San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Orta Nova. Nulla di nulla a Lucera e Cerignola. Nemmeno a San Severo e Torremaggiore. L’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali resta in vigore fino alle 20 di questa sera ma potrebbe protrarsi per qualche ora fino a tarda sera.

La situazione dovrebbe migliora nettamente domani a partire dall’ora di pranzo quando le nuvole lasceranno spazio al sole. Da martedì temperature in rialzo