Arriva il maltempo nel Foggiano: temporali violenti e temperature in forte calo nel weekend

Ancora caldo fuori stagione e tanto sole fino a giovedì, poi la svolta. Un impulso d’aria fredda scivolerà dal Nord Atlantico verso le Isole Britanniche, attraverserà la Francia e raggiungerà l’Italia causando la formazione di un vortice depressionario proprio nel weekend.

"Sulla Puglia i primi temporali si avranno indicativamente a partire dalla sera di venerdì e potranno risultare violenti con allagamenti e disagi per le 24 ore successive, quindi per tutta la giornata di sabato. Tutta la regione sarà colpita duramente dal maltempo. I contrasti termici saranno piuttosto elevati, perciò attenzione anche a possibili grandinate. Domenica si continuerà a restare in un contesto di generale instabilità per il persistere di una circolazione depressionaria sull’Italia centro-meridionale, quindi aspettiamoci nuove piogge e temporali anche se più deboli e sparsi. Difficile andare troppo nel dettaglio vista la distanza temporale dall’evento atteso, certo è che sarà un weekend tipicamente autunnale" così il meteorologo Federico Brescia di 3Bmeteo

Deciso calo termico anche di 7-8°C nei valori massimi. A Foggia caldo e sole fino a giovedì. Da venerdì aumenta la nuvolosità in vista di un weekend perturbato con piogge e temporali anche violenti. Ventilazione burrascosa di scirocco sabato. Calo termico.