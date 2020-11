Villa, cimitero e parchi giochi comunali chiusi. Landella corre ai ripari per il maltempo: "Evitate il sottopasso Scillitani"

La villa comunale, il cimitero (con esclusione delle attività non differibili da svolgersi a cura del personale preposto adottando ogni cautela nello svolgimento delle stesse) e i parchi giochi comunali recintati resteranno chiusi dalle 12 e per le prossime 36 ore.

E' l'ordinanza urgente del sindaco in vista dell'ondata di maltempo attesa nel pomeriggio anche a Foggia, "considerato che le piante ad alto fusto potrebbero essere sottoposte a persistenti sollecitazioni meccaniche a causa dei venti di burrasca che interesseranno il territorio comunale. Considerato altresì che non possono escludersi rischi per la pubblica incolumità in relazione allapossibile caduta di alberature ad alto fusto".

Il sindaco raccomanda altresì alla popolazione, nel medesimo arco temporale, di evitare lo stazionamento nei parchi pubblici non recintati, nonché nei parchi privati, lungo i viali alberati, le piazze ed ogni alto luogo ricadente nel territorio comunale ove insistono alberature ad alto fusto.

Di evitare quanto più possibile lo spostamento con autoveicoli, soprattutto nelle vie in cui solitamente si verificano allagamenti stradali dovuti alla morfologia del luogo, in particolar modo la zona di viale Fortore altezza del sotto ferrovia di via Scillitani.

Di non uscire di casa se non per motivi urgenti ed indifferibili e comunque di non praticare ponti, cavalcavia, sottovia, scantinati e seminterrati, evitando l’uso dell’ascensore nel corso di eventi atmosferici di particolare intensità.