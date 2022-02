Il maltempo fa' danni: ad Arpinova crolla albero e trancia traliccio dell'Enel, palo della luce cade al Cep

Il maltempo fa' danni nel Foggiano, sferzato da venti forti come previsto nell'ultimo bollettino meteo della protezione civile. Nel dettaglio, nel primo pomeriggio di oggi, due interventi sono stati registrati nel territorio di Arpinova e al quartiere Cep.

Nel primo caso, un albero è crollato al suolo e ha tranciato i tralicci dell'Enel che hanno occupato la carreggiata. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno messo la zona in sicurezza. Poco dopo, in via Alfieri, al quartiere Cep, a Foggia, è caduto un palo della luce che, solo per un caso fortuito, non ha causato danni a cose o persone.