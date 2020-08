Due metri d'acqua nei garage di viale Fortore: 25 auto sommerse, idrovore al lavoro per drenare i locali

Almeno 25 auto 'intrappolate' sott'acqua, nei garage sotterranei dei condomini tra via Leone XIII e viale Fortore, a Foggia. Da questa mattina, si lavora alacremente per prosciugare i locali, letteralmente invasi dall'acqua, dopo il violento nubifragio che ieri sera si è abbattuto in città.

Qui, l'acqua piovana non ha trovato altri sfoghi e ha creato gravissimi disagi: in particolare, un garage che affaccia su via Leone XIII si è riempito per oltre due metri e, si suppone, che la pressione dell'acqua abbia 'sfondato' il muro che lo separava da un altro garage su viale Fortore, inondando anche quello. Sul posto, diverse pattuglie della polizia locale, alcune squadre dei vigili del fuoco con due due pompe idrovore e i volontari di Era ambiente | IL VIDEO