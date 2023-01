Il maltempo non risparmia Foggia: pali, cartelloni pubblicitari e alberi abbattuti dal vento

La tempesta di vento e di pioggia anticipata dai meteorologi non ha risparmiato il capoluogo dauno. A Foggia il maltempo ha provocato diverse le emergenze, necessario l'intervento della polizia locale. Per fortuna, al momento non si registrano danni a cose o persone.

In viale degli Aviatori un cartellone pubblicitario è caduto, a causa del forte vento, sulla pista ciclabile. In via Manfredonia dei pali a sostegno di insegne pubblicitarie sono caduti sui marciapiedi. In corso Roma/Viale Ofanto e viale Fortore, dei tabelloni 6×3 sono stati sradicati, poiché pericolanti.

In via Sant'Alfonso è caduto un albero.