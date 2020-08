"Ondata eccezionale di maltempo". Gravi danni al sistema viario di Capitanata: "Subito lo stato di emergenza"

"Gli eventi meteorologici eccezionali che dalla notte scorsa stanno interessando ampie zone della Capitanata, dal Tavoliere al Gargano ed ai Monti Dauni, hanno provocato danni ingenti alle infrastrutture ed al comparto agricolo in particolare. Pertanto, ho chiesto agli uffici di redigere una prima stima dei danni al patrimonio viario provinciale, che è stato travolto dalla violenza delle piogge torrenziali, al fine di richiedere alla Regione Puglia ed al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza".

Così il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, in merito all'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitanata (e che perdurerà per tutto domani con allerta 'arancione'). "Dalle prime ore di oggi, in stretto raccordo con la Prefettura di Foggia, sono state messe in campo azioni mirate - con l’utilizzo di mezzi e uomini - per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla viabilità provinciale invasa da detriti e materiali vari trascinati dalla furia degli agenti atmosferici. La Provincia continuerà a monitorare la situazione fino al ritorno delle condizioni di normalità, al fine di assicurare la sicurezza ai cittadini ed ai numerosi graditi ospiti che hanno scelto la Capitanata per il loro riposo".