Maltempo nel Foggiano, allagamenti sulla linea adriatica: circolazione sospesa fra Termoli e San Severo

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 0.40 di questa notte sulla dorsale Adriatica, linea ferroviaria Pescara – Foggia, nel tratto fra Termoli e San Severo, per danni provocati dal maltempo. Il forte temporale che ha interessato la zona ha provocato l’allagamento della linea, danni agli impianti di circolazione e l’asportazione di circa un chilometro di massicciata.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza per la riattivazione della circolazione. Il ripristino è previsto per le ore 13. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.