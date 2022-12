Anzano nella morsa del maltempo: frane, smottamenti, circolazione interrotta e contrade isolate

Situazione complicata ad Anzano di Puglia sui Monti Dauni, il comune più colpito dall'allerta meteo di ieri 14 dicembre. Le piogge abbondanti hanno provocato smottamenti in varie parti del Comune, creando grossi disagi ai cittadini, l'nterruzione della circolazione stradale e l’isolamento di alcune contrade.

Per far fronte all’emergenza, il Comune ha provveduto ad attivare la macchina dei soccorsi, interessando la centrale operativa di Bari della protezione civile e la Provincia, intervenuta per liberare la strada provinciale 136 (ex Statale 91 bis). "Avendo un importante presidio di servizio 118, dobbiamo evitare a qualunque costo l’isolamento" il commento del sindaco Paolo Lavanga.

Il Comune ha provveduto ad attivare il Cantro Operativo Comunale per soccorrere le persone in difficoltà e per mettere in sicurezza la circolazione. "Cercheremo di liberare le strade quanto prima, al fine di ripristinare la viabilità e la sicurezza dei nostri concittadini" ha fatto sapere nella tarda serata di ieri il primo cittadino, che ha lasciato il suo numero personale per urgenze, invitando gli anzanesi a chiamare i carabinieri e il servizio di emergenza 118. "Ringrazio nel frattempo, la Provincia di Foggia che è intervenuta prontamente, la sede operativa di protezione civile di Bari e i dipendenti comunali di Anzano per aver collaborato per l’attivazione delle varie procedure amministrative del caso" ha concluso.