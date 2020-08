Maltempo sulla Capitanata, pomodori sott'acqua: "Un anno di lavoro perso. Danni per migliaia di euro"

Un intero raccolto andato perso. Danni per migliaia di euro. Un anno di lavoro finito sott'acqua. L'esondazione di un torrente, causata dalla pioggia caduta in modo incessante nella giornata di ieri, ha trasformato in un lago i campi di pomodoro in agro di Apricena. A denunciare la situazione è Cia - Agricoltori italiani Puglia. Le immagini impressionanti dei campi allagati testimoniano la gravità della situazione. Il trattore si muove in mezzo a una vera e propria "laguna". Danni anche ai vigneti "bombardati" dall'acqua, col rischio molto concreto di essere aggrediti nei prossimi giorni da fitopatologie funginee | IL VIDEO