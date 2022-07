Maltempo, soliti allagamenti a Marina di Lesina: "Risolveremo il problema una volta per tutte"

Soliti allagamenti a Marina di Lesina, dopo gli acquazzoni delle ultime ore. Invaso dall’acqua, come accade puntualmente ad ogni nubifragio, l’incrocio tra viale del Sole e viale dei Gerani. Letteralmente sommersa l’isola spartitraffico. Alcune auto sono rimaste impantanate. La pioggia veniva giù dalle due della notte.

L’acqua piovana confluisce proprio in direzione dello stradone che conduce all’uscita della località balneare del Gargano. Nel pomeriggio, sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco che hanno drenato l’acqua. Attrezzato con calosce, si è recato sul posto anche il sindaco di Lesina, Primiano Di Mauro. “Abbiamo tamponato”, afferma, consapevole che la soluzione al problema sia ben diversa: “Va risolto assolutamente, altrimenti si riproporrà sempre”.

A parte le caditoie ostruite, la principale criticità sarebbe stata individuata nelle pompe idrauliche installate nell’impianto di sollevamento della fogna bianca. In presenza di un dislivello, se le pompe non funzionano a dovere, l’acqua non riesce a confluire nella vasca. “Credo che si tratti di un paio di pompe che scopro ora non hanno mai funzionato”, afferma il sindaco amareggiato. Ha disposto anche due aperture sui terreni limitrofi per assorbire l’acqua nelle more degli interventi sulle opere idrauliche. “Tra l’altro, su questo terreno e su alcuni all’interno conto di realizzare, la settimana prossima, un po’ di parcheggi”, annuncia incidentalmente.

Con tutta probabilità, i lavori per riattivare le pompe dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche saranno effettuati dopo l’estate. “Diciamo settembre in funzione del turismo - conclude Di Mauro - perché credo che i villeggianti meritino un po’ di riposo. Per il momento tamponiamo, ma attenzioniamo subito il problema e la settimana prossima provvederemo alla pulizia delle caditoie”.