Maltempo, pioggia battente su Foggia e Lucera: allagamenti in periferia, disagi lungo la Statale 17

La pioggia battente che, per alcune ore, ha interessato gran parte della Capitanata (la protezione civile regionale aveva diramato una allerta meteo 'gialla' per questo pomeriggio), ha causato disagi e allagamenti soprattutto alla periferia di Foggia e nell'agro di Lucera.

In particolare, sono stati registrati allagamenti in via Lucera, a Foggia, dove una grossa quantità di acqua piovana si è riversata nelle abitazioni a piano terra di quattro condomini della zona, mentre disagi alla circolazione sono stati registrati lungo al Statale 17 che collega le due città. Ulteriori allagamenti hanno interessato la città di Lucera e l'agro cittadino. In azione, per attività di prosciugamento e messa in sicurezza delle zone numerose squadre dei vigili del fuoco e volontari.