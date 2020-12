Forti raffiche di vento sul Gargano, distrutti interi tralicci a Capojale: zona senza corrente e black out da ore

Il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo: "In zona vigili e protezione civile per verificare se ci siano situazioni di pericolo o gravità. Per qualsiasi problema o necessità siamo a completa disposizione"