Attimi di paura sulle Tre Corsie: uomo colto da malore si accascia a terra

All'esito di alcune segnalazioni circa la presenza di un'ambulanza, di una persona a terra sull'asfalto e di una pattuglia dei carabinieri, da informazioni in nostro possesso, una persona ha avvertito un malore e si è accasciato sull'asfalto in via Natola, sulle tre corsie, in prossimità dell'impianto semaforico altezza D'Angelo Arredamenti, intorno alle 22.15.

Dopo la segnalazione giunta al 118, sul posto è arrivata un'ambulanza della postazione del servizio di emergenza-urgenza della Macchia Gialla, i cui sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione direttamente sul posto.

Quando scriviamo, non conosciamo le condizioni dell'uomo.