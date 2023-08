Malore sulla nave da crociera, da Vieste scattano i soccorsi: turista salvata dalla Guardia Costiera

Era in crociera, destinazione Grecia, ma è stata costretta ad interrompere il viaggio per un malore. E’ accaduto ad una donna di circa 50 anni di nazionalità inglese che ieri mattina era a bordo delle ‘Costa Deliziosa’ a 35 miglia a nord dal porto di Vieste. Ad intervenire per prestare soccorso alla donna è stata la Sala Operativa della Guardia Costiera della cittadina garganica che, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto dalla nave, ha inviato sul posto la motovedetta ‘Search and Rescue CP 880’ per organizzare le operazioni di trasbordo e il successivo trasporto presso una struttura sanitaria per gli accertamenti del caso.

Successivamente, la nave da crociera è stata messa in contatto con il personale specializzato del ‘Centro Internazionale Radio Medico’ (C.I.R.M.), che ha predisposto il trasbordo per gli approfondimenti del caso. Sbarcata nel porto di Vieste, la turista inglese è stata affidata alle cure del personale del 118 e poi trasferita presso il locale pronto soccorso.