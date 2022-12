Ha un arresto cardiocircolatorio nel supermercato: cliente rianimato tra gli scaffali dal 118

Attimi di panico, ieri pomeriggio, in un supermercato in via Homs, a Foggia, dove un cliente si è improvvisamente accasciato a terra per un improvviso malore. Immediato l'intervento di una ambulanza del 118 con automedica: all'arrivo dei soccorritori, la situazione si è presentata subito critica.

Il paziente, infatti, mostrava tutti i sintomi di un arresto cardiocircolatorio e sono state avviate tutte le necessarie procedure di rianimazione, somministrati farmaci salvavita ed effettuate numerose scariche di defibrillatore; procedure al termine delle quali il cuore ha ricominciato a battere.

L'uomo è stato quindi stabilizzato e trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso di Foggia. Sul posto, l'equipe del 118 composta dall'infermiere Domenico D'Angelo, dal soccorritore Luigi Cascarano e dall'autista soccorritore Michele Antonacci, nonchè l'automedica con il dott. Andrea De Toma e l'autista soccorritore Pietro Carafa. Al momento non si conoscono le condizioni del paziente.