Paura a Marina di Lesina, malore per un bagnante: scattano i soccorsi, assembramento-flash in spiaggia

Attimi di panico, questa mattina, a Marina di Lesina, dove un bagnante di circa 25 anni ha avuto un malore in mare. Immediata la macchina dei soccorsi; sul posto è giunta una ambulanza del 118 per soccorrere il macapitato. Durante le operazioni, però, decine di bagnanti indisciplinati si sono assembrati sul bagnasciuga creando un 'assembramento-flash" in spiaggia. "Alla faccia delle prescrizioni anti-Covid!", commenta a FoggiaToday una bagnante.