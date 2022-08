Siponto, uomo stroncato da un malore: vani i tentativi di rianimazione in spiaggia

Gli operatori del 118 intervenuti questo pomeriggio, sulla spiaggia di Siponto, hanno fatto tutto il possibile per strappare alla morte un uomo di circa 50-60 anni, stroncato da un malore in mare.

A nulla è valso il tempestivo intervento di una cardiologa presente in spiaggia; a nulla sono serviti i 38 minuti di rianimazione effettuata dai sanitari giunti sul posto, ‘armati’ di fiale di adrenalina e defibrillatore: per l’uomo, non ancora identificato, non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo, privo di sensi, era stato notato da alcuni bagnanti ad alcune decine di metri di metri dalla riva ed è stato riportato in spiaggia, tra lo sgomento generale.

Erano da poco passate le 15, ma non si esclude che il corpo fosse in acqua già da alcune ore e sia stato poi trasportato dalla corrente verso altri lidi. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri, che dovranno identificare la vittima: si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 50 ed i 60 anni, verosimilmente stroncato da un malore mentre era in mare: indossava, infatti, ancora gli occhialini per le immersioni e alcuni presenti dicono avesse una tavola da mare con sé. Attesi il medico legale e il pm di turno.

Aggiornato alle 17.15