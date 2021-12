Malore per un agente in servizio allo stadio: cala il silenzio su Catanzaro-Foggia, ultrà rossoneri 'muti' in segno di rispetto

Curva 'muta' oggi allo stadio 'Ceravolo', dove è da poco terminata la partita Catanzaro - Foggia.

I tifosi rossoneri giunti in Calabria hanno deciso di restare in silenzio, ritirando anche bandiere e striscioni, in segno di rispetto per quanto accaduto poco prima l'inizio del match, quando un giovane poliziotto è stato colpo da un improvviso e grave malore.

Si tratta di un funzionario 34enne, che si è accasciato al suolo durante il servizio di scorta dei tifosi ospiti. L'accaduto ha scosso nel profondo la tifoseria foggiana che, con questo gesto, si è stretta idealmente attorno all'agente, trasportato in elisoccorso al più vicino ospedale. Un comportamento che è stato apprezzato dagli addetti ai lavori definendolo "esemplare".