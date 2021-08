Paura durante una partita di calcio a 5: giocatore si accascia a terra e non respira più, decisivo l'intervento dell'elisoccorso

Tragedia sfiorata a Deliceto durante una partita di calcetto quando un uomo di mezza età si è improvvisamente accasciato a terra. Minuti terribili in cui il giocatore non dava alcun segno di vita. Dopo un messaggio cardiaco di alcuni minuti, è arrivato, provvidenziale, l'elisoccorso di Alidaunia che è atterrato nei pressi dal campetto. L'equipe a bordo ha trattato, stabilizzato e trasportato il paziente nella nuova Emodinamica del policlinico Riuniti di Foggia.

L'elisoccorso, inquadrato tra gli equipaggi del 118 e coordinato dalla Centrale Operativa 118 situata in ospedale, è infatti un vero e proprio posto volante di rianimazione. Sono presenti a bordo un medico specialista in rianimazione, un infermiere esperto in area critica e tutte le apparecchiature necessarie per la rianimazione.