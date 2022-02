Sos in mare a Vieste, malore a bordo di un mercantile: scattano i soccorsi, il malcapitato è in ospedale

Malore sul mercantile in navigazione, soccorso in alto mare a largo di Vieste. E’ successo questa mattina, a circa 15 miglia dal porto della cittadina garganica e diretta a Ravenna. La sala operativa della Direzione Marittima di Bari ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un nave porta-container, relativa ad un marittimo colto da un improvviso malore.

La sala operativa della guardia costiera di Vieste sotto il coordinamento del 6° MRSC di Bari, ha inviato sul posto la motovedetta Search and Rescue CP 880 al fine di predisporre le operazioni di trasbordo. Successivamente, la nave mercantile è stata messa in contatto con il personale specializzato del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), che ha disposto il trasbordo dell’infortunato per il successivo trasferimento all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Alle ore 13.30 circa, il malcapitato è stato sbarcato nel Porto di Vieste e affidato alle cure del personale medico intervenuto che, tramite un elicottero, lo ha trasportato in ospedale per gli approfondimenti sanitari del caso.