Si accascia al suolo mentre fa jogging al parco, passante lo rianima in attesa dei soccorsi

Questa mattina, intorno alle 7.30, un signore sulla settantina, mentre faceva jogging al Parco San Felice di Foggia, è stato colpito da un malore e si è accasciato a terra perdendo conoscenza. Ora Giuseppe, il passante intervenuto in attesa dell'arrivo dei soccorsi, vorrebbe conoscere le sue condizioni, atteso che, spiega a Foggiatoday, gli ha praticato per circa venti minuti un massaggio cardiaco. "Quando ho cominciato la rianimazione non respirava, man mano il polso ho cominciato a sentirlo solo all'altezza della vena carotidea, molto flebile. Ho continuato e ha ripreso colore".

Allertati immediatamente, gli operatori sanitari della rete emergenza-urgenza giunti sul posto insieme all'automedica, dopo l'accesso venoso hanno applicato un defibrillatore, poi ancora la ventilazione manuale con l'ossigeno e l'intubazione.

Il malcapitato è stato trasportato in codice rosso in ospedale: "Ho cercato di aiutarlo con tutto me stesso e mi piacerebbe solo sapere se il signore in questione che spesso vedevo camminare al parco stava meglio. Spero stia bene e possa tornare dalla sua famiglia".

Secondo la testimonianza di Giuseppe, che durante l'accadimento si stava allenando nel parco, l'uomo sarebbe tornato a respirare in maniera autonoma, ma non aveva, in quel momento, ancora ripreso conoscenza.