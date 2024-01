Si sente male e si accascia a terra al Grandapulia: rianimato e salvato in extremis

Momenti concitati questa mattina all'interno del centro commerciale 'Grandapulia' dove un signore sulla novantina ha avvertito un malore e ha perso conoscenza.

La prima persona ad intervenire è stata Anna Maria Russo, infermiera del pronto soccorso fuori servizio, che mentre ultimava gli acquisti, ha notato un capannello di gente e una persona a terra.

Dopo aver constatato la possibilità che l'anziano fosse andato in arresto cardiaco, Russo ha iniziato ad effettuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare con supporto vitale, facendosi aiutare dal fidanzato impegnato nella respirazione bocca a bocca.

Dopo qualche minuto è giunta sul posto l'ambulanza India di Borgo Incoronata con il team composto dall'infermiere Martina Corvino, autista-soccorritore Daniele Bozza e dal soccorritore Franco Castrignano. I sanitari hanno proseguito la rianimazione cardiopolmonare con l'ausilio del defibrillatore e dopo aver intubato l'anziano signore, hanno ripristinato il ritmo cardiaco. Il malcapitato ha ripreso a respirare autonomamente e poco dopo ha ripreso anche conoscenza.

Trasportato immediatamente in ambulanza, dove nel frattempo è arrivato il dottor Marseglia da Orta Nova, l'anziano signore è stato stabilizzato e trasportato in pronto soccorso in codice rosso.