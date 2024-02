Carlo Buccirosso colpito da un malore improvviso: annullata la serata sold-out a Cerignola

Carlo Buccirosso, attore protagonista e regista, è stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava a Soverato in Calabria, dove si è esibito nella serata di ieri. A darne notizia è il Teatro Pubblico Pugliese.

Ce l'ha comunicato la produzione (Ente Teatro Cronaca

Pertanto, lo spettacolo teatrale 'Il vedovo allegro' sold-out che si sarebbe dovuto tenere alle 21 di questa sera presso il Teatro Roma di Cerignola, è stato annullato. Il teatro pubblico pugliese fa sapere che nei prossimi giorni saranno comunicate informazioni su rinvio o modalità di rimborso. Info: www.teatropubblicopugliese.

Carlo Buccirosso, il procuratore capo napoletano in Imma Tataranni, avrebbe dovuto esibirsi in il 'Vedovo Allegro', che oltre ad aver scritto e diretto, lo vede come protagonista di una storia particolare, tra ipocondria, solitudine e vedovanza ambientate in un palazzone nel centro di Napoli, con segreti, debiti, e ricerca della spensieratezza.