Si svelano le dinamiche della mafia viestana: Marco Raduano teste nei principali processi-chiave

Il viestano Marco Raduano, dal 20 marzo collaboratore di giustizia, è pronto a sciogliere i ‘nodi’ dei principali casi di cronaca che hanno riguardato le dinamiche mafiose e le guerre per il predominio criminale delle città garganiche, prima su tutte la città-regina di Vieste.

Il nome del 40enne, catturato in Corsica dopo essere riuscito ad evadere dal carcere di massima sicurezza di Nuoro, è stato fatto inserire dai pm della Direzione distrettuale antimafia come teste in diversi processi per omicidio, in corso dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia. La testimonianza di Raduano è infatti attesa nelle prossime udienze dei processi relativi all’omicidio di Antonio Fabbiano, freddato in un agguato nell'aprile del 2018, e in quello di Marino Solitro, avvenuto nell’aprile del 2015, sempre a Vieste.

Entrambi i procedimenti vedono come imputato il 38enne viestano Giovanni Iannoli (difeso dall’avvocato Michele Arena, insieme al collega Giulio Treggiari per il caso Fabbiano), attualmente detenuto nel carcere di Siracusa.

Per l’omicidio Solitro, è stato già ascoltato il collaboratore di giustizia Danilo Pietro della Malva, a sua volta a giudizio, per questo caso, dinanzi alla gup di Bari, Anna Perrelli, con le accuse in concorso di omicidio premeditato e aggravato.

Marco Raduano, inoltre, comparirà - come imputato - nel processo ‘Omnia Nostra’, messa a segno dai carabinieri nel dicembre del 2021 che ha fatto luce su rapporti e traffici del presunto clan Lombardi-Ricucci-La Torre, attivo tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, col gruppo del boss viestano Marco Raduano.

In primo grado, il 40enne è stato condannato all’ergastolo per concorso negli omicidi di Omar Trotta, a Vieste, di Giuseppe Silvestri, a Monte Sant’Angelo, e per l’agguato fallito a Giovanni Caterino, quest’ultimo condannato in via definitiva all'ergastolo come basista della strage di mafiosa di San Marco in Lamis (qui i dettagli).

Per l’omicidio di Omar Trotta, il giovane viestano ucciso nel pomeriggio del 27 luglio del 2017, davanti alla compagna e alla figlioletta di pochi mesi, è in corso il processo in Corte d’Assise a Foggia. Per il fatto, sono imputati nel procedimento il sanseverese Angelo Bonsanto, detenuto nel carcere di Augusta, e Gianluigi Troiano, imputato a piede libero, attualmente detenuto nel carcere di Granada, in Spagna, dove è stato catturato, e in attesa di estradizione. L’uomo, latitante per circa due anni, avrebbe avuto, secondo l’accusa, il ruolo di ‘basista’ dell’agguato. I due sono difesi rispettivamente dagli avvocati Luigi Marinelli e Salvatore Vescera.