Stranieri impiegati dalla mafia foggiana: i ruoli delle cosche 'd'importazione'

La relazione semestrale del secondo semestre 2022 ha passato in rassegna anche l'operativa della criminalità straniera in Capitanata, che tuttavia, si legge, "permane limitata". Eppure Pietro Paolo Mascione, poliziotto e presidente dell'associazione 'Invisibili', in un intervento davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta contro le mafie, ha evidenziato la presenza delle mafie straniere in Capitanata, cosiddetta 'mafia di importazione', definendo la situazione di Foggia, "più complessa rispetto all'area del Napoletano e di Caivano".

La mala a Borgo Mezzanone

L'agente Mascione ha sottolineato come la borgata di Borgo Mezzanone - oltre ad ospitare migliaia di braccianti agricoli - è diventata sede di persone che provengono dall'Est Europa e dal Magreb, con i primi che "fungono da stampella alla criminalità foggiana, portano armi e droga pesante, tipo eroina". I magrebini invece supporterebbero la mafia cerignolana, "vera spa del territorio, specializzata in furti d'auto con sedi anche in Polonia".

Albanesi, romeni e bulgari

In Capitanata la criminalità organizzata impiega in prevalenza albanesi, romeni e bulgari, perlopiù per attività predatorie o di cannibalizzazione delle auto rubate. Rimane l’interesse dei gruppi dell’est nell’induzione e nello sfruttamento della prostituzione, nella riduzione in schiavitù/tratta di esseri umani e per ciò che concerne i furti di rame. Anche i gruppi africani - la cui presenza è divenuta significativa - operano nell’induzione e nello sfruttamento della prostituzione; ma anche nell’immigrazione clandestina, nel traffico di stupefacenti e nel caporalato. Gli albanesi sono attivi prevalentemente nel traffico transnazionale di stupefacenti e di armi, facilitati dalla vicinanza delle coste albanesi e dalla peculiare conformazione geografica del Gargano.

Il caporalato nel Foggiano

Per quanto riguarda il fenomeno del caporalato, ad oggi, le risultanze investigative non hanno rivelato un interesse diretto della criminalità organizzata. Significativa, al riguardo, l’operazione 'Job & Pay' dell’11 novembre 2022 che ha documentato come i terreni agricoli coltivati dalle aziende riconducibili ai cinque soggetti ritenuti responsabili di intermediazione illecita, reclutamento e sfruttamento della manodopera, costituissero “il teatro di un’attività delinquenziale dedita all’utilizzo di manodopera bracciantile reclutata in condizioni di sfruttamento” da un “caporale”.

Le indagini hanno acclarato come i datori di lavoro si avvalessero “per il reclutamento di tale manodopera, di un caporale di nazionalità senegalese, il quale, approfittando dello stato di bisogno di tantissimi connazionali e di altre persone di origine africana, era addetto, oltre che all’'assunzione', anche al trasporto e alla sorveglianza dei braccianti ai quali venivano imposte condizioni lavorative massacranti e poco dignitose”.

Altrettanto significativa è stata l’indagine 'Stolen Work' del 19 dicembre 2022 che ha interessato i Comuni di Cerignola, Orta Nova e Trinitapoli. L’inchiesta, avviata all’esito di un accesso ispettivo - eseguito nell’ambito del programma Su.PR.EME in un’azienda agricola ubicata nel Comune di Cerignola e con sede legale a Trinitapoli durante il quale sono stati identificati nove braccianti africani al lavoro nei campi - ha documentato l’illecita intermediazione espletata da un cittadino “in favore di numerosi imprenditori agricoli della Provincia di Foggia che…si erano rivolti all’indagato per reclutare braccianti, adibirli a svariati lavori sui campi” con una retribuzione minima “……..tramite lo sfruttamento delle condizioni di vita di tali braccianti, tutti migranti domiciliati presso il ghetto di Borgo Mezzanone, luogo del tutto abusivo e privo di ogni minimo servizio igienico”.