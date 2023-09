Mafia a San Severo verso una struttura verticistica: avanzano nuove formazioni criminali

San Severo si conferma il punto di riferimento per il contesto criminale dell’Alto Tavoliere e per molti dei gruppi criminali attivi nel promontorio garganico. Gli assetti della 'Città dei campanili' presentano profili di rapide metamorfosi per la presenza di nuove formazioni proiettate a colmare i vuoti generati dalle attività di contrasto e dal passaggio da una struttura orizzontale ad una a propensione verticistica.

Il territorio continua a risentire delle incisive conseguenze derivanti dal programma di espansione avviato dalla batteria foggiana Moretti-Pellegrino-Lanza, grazie ai solidi rapporti intrattenuti con il clan sanseverese La Piccirella-Testa, dedito prevalentemente al traffico di stupefacenti, alle estorsioni, alle rapine ed in contatto con esponenti dei sodalizi calabresi e campani.

Altro peculiare aspetto della criminalità organizzata sanseverese è la sua crescente infiltrazione in Molise come documentato dalle inchieste 'Round trip' e 'White beach', portate avanti rispettivamente dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri il 17 settembre 2022 e il 5 ottobre 2022 con l’arresto di diversi pregiudicati sanseveresi.

Sempre nell’ambito degli stupefacenti, si è rivelata importantissima l’operazione 'Troy' della Polizia di Stato conclusa il 10 ottobre, che ha documentato il ruolo strategico assunto da un esponente del clan Russi, la cui spregiudicatezza era già emersa, peraltro, il 6 luglio 2022, quando, assieme ad altri cinque soggetti, si era reso responsabile di lesioni personali e rapina in danno di un appartenente alle forze di polizia (l'approfondimento delle 13 piazze di spaccio).

Nell’ambito del medesimo contesto investigativo,risultano inquadrabili gli esiti dell’operazione 'Troy' del 23 novembre 2022 che hanno confermato “l’esistenza dell’illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del quartiere popolare denominato San Bernardino”.

Nel fitto reticolato di vie al centro del rione, infatti, è stato documentato “uno scenario assolutamente allarmante dominato da pusher” i quali, senza soluzione di continuità, gestivano ed assicuravano un costante smercio di droga all’interno di “edifici condominiali blindati dotati di sofisticati e avanzati servizi di videosorveglianza, mediante l’uso di vedette adibite al controllo delle zone limitrofe”