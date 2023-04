Lo 'spiraglio' che attraversa le mafie di Capitanata: "C'è una coscienza civile che intende reagire"

Ci sono i semi di una “coscienza civile che intende reagire alle inaccettabili pressioni intimidatorie rivolte dai clan mafiosi anche a liberi professionisti, imprenditori/commercianti e rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali”.

E’ quanto sostenuto nelle pagine della Relazione della Dia al Parlamento, relativa al primo semestre del 2022. Il dossier analizza le evoluzioni e le specificità delle mafie operanti sul territorio. Nel caso specifico della Provincia di Foggia, “magistratura e forze di polizia stanno assicurando il massimo impegno contro le organizzazioni criminali” si legge.

La dichiarazione è ripresa dall’intervento del Ministro dell’Interno pro tempore, in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato alla Prefettura di Foggia il 17 gennaio 2022, cui prese parte il capo della polizia, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza e i vertici della locale Procura e della Direzione distrettuale antimafia di Bari.

I violenti attentati dinamitardi consumati nei primi giorni del mese di gennaio 2022, infatti, hanno indotto le componenti istituzionali a potenziare la strategia di contrasto e ad intensificare l’attività di prevenzione e controllo del territorio. “Significativa al riguardo è stata la nascita (sempre il 17 gennaio 2022) dell’associazione antiracket ed usura”, si legge nel documento. E’ questo, per la Dia, il principale segno tangibile di reazione allo stato dell’arte.

Nel semestre di riferimento, inoltre, “continua l’antimafia sociale, serie di iniziative finalizzate a promuovere una sempre più vasta cultura della legalità, per neutralizzare il consenso socio-ambientale che la criminalità a Foggia e provincia raccoglie specialmente tra le fasce sociali più deboli. In questo contesto, numerosi sono stati gli incontri e i dibattiti organizzati nella città dauna in occasione del trentennale dell’istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, con il supporto dell’Università di Foggia e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ambito Territoriale di Foggia”.

La massima attenzione al peculiare contesto foggiano è stata ribadita anche nel recentissimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 5 ottobre 2022 nel corso del quale il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha sottolineato che “saranno intensificati i servizi di prevenzione generale e controllo del territorio in modalità interforze, anche con l’ausilio di reparti specializzati”. L’autorità provinciale di pubblica sicurezza ha anche preso in considerazione i “rischi di infiltrazioni nel tessuto economico da parte della criminalità organizzata, in vista degli ingenti trasferimenti statali destinati al Comune nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Nelle pagine del dossier che riguardano le diverse mafie operanti nel Foggiano, intanto, si passano in rassegna settori e specificità e si aggiorna la 'mappa criminale' di Capitanata: attenzione massima sul capoluogo dauno, dove i clan sono in guerra e i recenti gravi fatti di sangue hanno destabilizzato gli equilibri criminali, e sul Gargano, dove al momento sembrano ‘comandare’ i cosiddetti Montanari, ma equilibri ed alleanze sono ancora in divenire. Un focus specifico è stato dedicato alla capacità dimostrata dalla Quarta Mafia di infiltrarsi nel settore agroalimentare, interferendo così nel mercato immobiliare dei terreni agricoli e nella commercializzazione degli alimenti con il controllo delle catene di supermercati e il condizionamento del prezzo dei raccolti, nonché nella gestione dei trasporti e dello smistamento delle produzioni.

Estremamente specializzate, invece, le organizzazioni criminali di San Severo - soprattutto sul fronte del narcotraffico - e di Cerignola, strutturata sempre più come ‘mafia degli affari’ con agganci ed addentellati in tutta Italia e anche all'estero. Dal centro ofantino, ci si sposta all'ambito dei Cinque Reali Siti - Orta Nova e Stornara, in particolare - dove si afferma la supremazia di due gruppi dominanti. Proprio il comune ortese è stato scosso, negli ultimi mesi, da gravi ed efferati delitti, vendette incrociate, che hanno interessato e coinvolto anche giovanissimi del posto (continua a leggere).