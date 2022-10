La 'Quarta Mafia' foggiana tra 'fama criminale' e 'borghesia mafiosa'

Da 30 anni la Dia - Direzione Investigativa Antimafia - fotografa semestralmente l’assetto delle organizzazioni mafiose, descrivendone l'operatività e disegnandone le linee di tendenza e i profili evolutivi in tutti i contesti territoriali. Le risultanze di analisi sui fenomeni criminali di tipo mafioso continuano a presentare il rischio che i sodalizi di varia matrice, possano perfezionare quella strategia di infiltrazione del tessuto economico in vista dei possibili finanziamenti pubblici connessi al Pnrr. Oggi il modello che ispira le diverse organizzazioni criminali appare sempre meno legato a manifestazioni di violenza e diversamente rivolto verso l’infiltrazione economico-finanziaria.

"Le mafie pugliesi pur essendo caratterizzate da molteplici e differenti organizzazioni criminali hanno ulteriormente consolidato quel comune tratto identitario legato allo sviluppo di modelli organizzativi in cui coesistono profili legati alla tradizione delle mafie storiche con elaborazioni delinquenziali originali ed autoctone ispirate ad un pragmatismo-utilitaristico per il quale il “patto mafioso” è solo il mezzo e non il fine dell’agire criminale”. Queste le parole dell’ex Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, Giovanni Salvi, nel delineare le peculiarità delle mafie pugliesi per le quali “appare sempre più chiara la consapevolezza di considerare il “territorio” come una realtà caratterizzata dalla compresenza di due spazi tra loro strategicamente interdipendenti, in quanto l’uno funzionale all’altro e viceversa: la strada e il carcere. La strada è il luogo naturale di affermazione esterna della potenza mafiosa e della sua generalizzata capacità di assoggettamento violento, con la conseguente “fama criminale” che ne deriva. Il carcere è lo spazio del consolidamento interno degli assetti strutturali e organizzativi del gruppo criminale, in cui si sacramentalizza il vincolo mafioso, anche mediante la celebrazione dei riti di affiliazione”.

Nella regione il contesto mafioso, in continua evoluzione e tradizionalmente distinto in mafia foggiana, camorra barese e sacra corona unita, ha saputo sviluppare una politica di consolidamento e di espansione caratterizzata da una penetrante e pervasiva capacità di controllo militare del territorio e da una spiccata vocazione relazionale finalizzata all’attuazione di un più evoluto modello di mafia degli affari. In questi termini si è espresso anche il Procuratore Generale presso la Corte d’ Appello di Bari, Anna Maria Tosto, che in occasione dell’Assemblea Generale sull’Amministrazione della giustizia per l’anno 2022 ha sottolineato come nel territorio pugliese la criminalità organizzata continui a costituire “un fattore di grave pregiudizio alla vita comune con ripercussione su ogni componente, quella sociale economica e politica”.

Ponendo l’attenzione sulle dinamiche dei gruppi organizzati pugliesi l’Alto magistrato ha evidenziato, inoltre, un quadro in evoluzione continua e preoccupante per quanto riguarda il circondario di Foggia e di Trani. Relativamente al primo, i nove attentati dinamitardi compiuti nei soli primi giorni di gennaio del 2022 rappresentano “la prova muscolare con la quale la quarta mafia sta tentando di rivendicare il controllo del territorio a fronte delle iniziative di contrasto intraprese con rinnovato vigore e successo dalla polizia giudiziaria e magistratura”.

Quella foggiana è infatti una mafia molto strutturata e compatta capace di fare rete e di creare interconnessioni oltre che con le mafie storiche, campane e calabresi anche con quelle trans-adriatiche non disdegnano l’adozione di efferati programmi di espansione territoriale extraregionale.. A ciò si aggiunge la disponibilità di un vasto bacino di criminalità comune composto da giovani leve, il ricorso spregiudicato alla violenza e la pronta disponibilità di ingenti quantitativi di armi ed esplosivi che continuano ad essere i punti di forza su cui a fattor comune fanno leva i clan della provincia di Foggia.

Gli stessi coniugando tradizione e modernità hanno manifestato una crescente propensione affaristica ed una capacità di interagire nella zona grigia o “borghesia mafiosa” in cui convergono gli interessi della criminalità e di alcuni esponenti infedeli dell’imprenditoria e della pubblica amministrazione. Ne sono riprova lo scioglimento del Comune di Foggia del 5 agosto 2021 e le indagini sfociate nell’operazione 'Omnia nostra' che hanno svelato gli assetti e le strategie operative della criminalità organizzata garganica in particolare della consorteria dei Romito-Lombardi-Ricucci, lasciando individuare in chiave evolutiva una probabile ascesa del clan dei Montanri proiettato nel novero delle organizzazioni più potenti su scala nazionale. E' recente la richiesta di rinvio a giudizio di 45 persone.

Al dinamismo che contraddistingue lo scenario criminale della provincia in particolare quello relativo all’Alto Tavoliere e al Gargano si contrappone il contingente momento di difficoltà del fenomeno mafioso in Capitanata dove i risultati della pressante attività investigativa e delle relative risultanze processuali hanno conseguentemente indebolito gli organici delle tre batterie in cui si articola la società foggiana.

Non è escluso, tuttavia, che tale stato possa facilitare un processo di aggregazione che troverebbe nella creazione di un organismo comune di vertice anche di tipo collegiale il suo massimo compimento. E’ noto infatti come le formazioni mafiose operanti nel territorio di Foggia e provincia riproducendo i canoni d’impostazione strutturale della ‘Ndrangheta siano capaci di stabilire interconnessioni al loro interno attraverso l’adozione di modelli tendenzialmente federali cogliendo e sfruttando le nuove ed innovative sfide della globalizzazione. La gestione di dinamiche e affari sempre più vasti, diversificati e complessi ha portato infatti la criminalità organizzata foggiana ad orientarsi sempre più verso un sche ma consortile che nel perseguimento degli illeciti obiettivi mette insieme le diverse articolazioni pur lasciando loro una significativa autonomia.

Per tali motivi le mafie foggiane particolarmente violente e pervasive vengono oggi definite da diverse ed autorevoli fonti istituzionali quale l’espressione più pericolosa delle mafie pugliesi. Da qui la necessità di contrastarle non solo nel modo tradizionale ma anche attraverso iniziative di antimafia sociale volte ad isolare ulteriormente le compagini criminali, privandole del consenso socio-ambientale su cui fondano la propria sopravvivenza, nonché tese a promuovere contestualmente la “cultura antimafia” nelle diverse componenti sociali specie giovanili (società civile, mondo imprenditoriale e del lavoro, nuove generazioni e pubblica amministrazione).

In tale prospettiva nel semestre in esame la città di Foggia è stata al centro di iniziative ricomprese in un ampio programma di antimafia sociale con il ruolo fondamentale rivestito dall’Università di Foggia che hanno visto la loro più alta espressione nell’inaugurazione dell’Anno Accademico avvenuta il 25 ottobre 2021 a cui ha partecipato il Presidente della Repubblica.

In tale contesto significativa deve ritenersi la nascita dell’associazione antiracket ed usura annunciata il 17 gennaio 2022 in Prefettura alla presenza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e del commissario straordinario del Governo per le iniziative contro il racket e l’usura, Giovanna Cagliostro “quale segnale concreto dell’impegno di tutte le componenti istituzionali per promuovere la cultura della legalità e per essere sempre al fianco degli imprenditori locali

sottoposti alle pressioni di criminali senza scrupoli che cercano di approfittare delle loro vulnerabilità”.

Altrettanto emblematico è il Protocollo d’Intesa firmato il 26 novembre 2021 dal Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Damiano Gelsomino, e dal Presidente della Fondazione Antiusura Buon Samaritano, Giuseppe Chiappinelli, per sviluppare sul territorio interventi destinati alle imprese e volti a favorire la prevenzione e l’assistenza tecnica e legale per il contrasto di reati quali l’usura e il racket. “Il protocollo prevede interventi congiunti che favoriscano la diffusione della cultura della prevenzione di fenomeni criminali quali usura, racket e rapine e percorsi di accompagnamento per le vittime per uscire dallo stato di disagio”.